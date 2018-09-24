Karapınar'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, 1'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ev ve araçta yapılan aramada satışa hazır 9 kilo kubar esrar yakalandı.

Karapınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, T.P. ve A.K.'nin kimlik bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen polis T.P. ve A.K.'yi gözaltına alındı. Operasyonda satışı hazır 9 kilo kubar esrar ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.P., tutuklandı. A.K.de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×