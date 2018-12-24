Karantina'dan vapur seferleri başlıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Karantina'ya vapur seferlerine 26 Aralık Çarşamba günü başlayacak. Saat 07.40’da Karantina’dan Alsancak’a hareket edecek ilk sefere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ tarafından gerçekleştirilecek Karantina seferleri, 26 Aralık Çarşamba günü veriyor. Toplu ulaşımda deniz taşımacılığının payının artırılması ve rotanın genişletilmesi amacıyla Karantina bölgesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’yla birlikte iskeleyi de hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşalıların beklediği ilk vapur seferini saat 07.40’da gerçekleştirecek. Karantina’dan hareket edecek ilk vapurda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bulunacak.

CUMARTESİ GÜNLERİ DE SEFER OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karantina vapur seferleri hafta içi ve Cumartesi günleri Karşıyaka’dan 07.05’te başlayacak. Cumartesi 07.25’te Karantina’dan hareket eden vapur, Göztepe İskele’den 07.35’te kalkacak ve 07.55’de Karşıyaka'ya ulaşacak. Hafta içi Üçkuyular İskele’den ise saat 07.20’de kalkan İZDENİZ gemileri 07.30'da Göztepe'de, 07.40’da Karantina’da olacak. Daha sonra 07.55’de Pasaport’a ulaşan gemi, 08.05’de Alsancak’a, 08.25’te ise yeniden Göztepe İskelesi’ne ulaşacak.

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