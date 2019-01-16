Karamürsel'de ev yangını:2 kişi dumandan etkilendi

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli)()-KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde dün gece çıkan ev yangınında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye sevk edildi.

Yangın dün gece saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi, İzmit Caddesi üzerinde bulunan Yaşar Kocatepe'ye ait Toksoy Apartmanının 1. katında çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar İtfaiye ve 112'yi arayarak yardım istedi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında evde bulunan Hüseyin Kocatepe (64) ağbeyi Yaşar Kocatepe (86) yanan evden son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki kardeşe olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, Karamürsel Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Yangın sonrası polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI