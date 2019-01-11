Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

KARAMAN'da jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda Fisandun Barajı yakınında uyuşturucu sattığı ileri sürülen ve gözaltına alınan H.Ş., (28), adliyeye sevk edildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ş.'nin Fisadun Barajı yakınlarında uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışma çalışmanın ardından Mümine Hatun Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda H.Ş., gözaltına alınırken, yapılan aramada bir miktar esrar, uyuşturucu hap ile kenevir tohumu ile uyuştucuru ticaretinden elde ettiği üzerine durulan bin 550 lira ele geçirildi.

H.Ş., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.



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