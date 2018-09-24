Karaman'da jandarmadan kenevir operasyonu

KARAMAN'ın Başyayla ve Sarıveliler ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 58 kök ile 4 kilo kenevir ele geçirildi.

Sarıveliler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göktepe Beldesi Kabalak mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırma başlatan jandarma, kenevirin yetiştirildiği bahçeyi tespit edip, operasyon düzenledi. Operasyonda 58 kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla imha edildi.

Ermenek ve Başyayla İlçe Jandarma Komutanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü başka bir operasyonda ise Sarıveliler ilçesi Cihandere köyü Akpınar mevkii yakınlarında çuval içinde kurutulmak için bırakılan 4 kilo kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir yine savcılığın talimatıyla imha edildi.

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