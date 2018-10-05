Karaman'da 4 kanyonun milli park olması için girişim başlatıldı

KARAMAN'da Sarıveliler ile Ermenek arasındaki 4 kanyon ile Damçalı Ormanı'nın milli park ilan edilmesi için girişimde bulunuldu.

Sarıveliler ilçesinin Dumlugöze köyü batısında Gevne Çayı ‘nın oluşturduğu vadide Çevlik Kanyonu’nu takiple Koçaşlı, Daran ve Nadire kanyonundan Ermenek Turkuaz Gölü'ne kadar olan bölüm ile Damçalı Ormanı'nın milli park olması için Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile temasa geçti. Konunun Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletildi.

Bu bölgenin milli park ilan edilmesi gerektiğini belirten Adnan Açıkbaş, ''Ermenek bölgesinde bulunan, yeryüzünün başka bir bölgesinde bulunmayan endemik bitki sayısı ise 200 civarındadır. Viola Ermenekensis (Ermenek Menekşesi), Viola İsaurica (Balkusan Menekşesi), Silene Ermenekensis (Ermenek Nakılı) sadece bunlardan birkaçıdır. Muzvadı- Dumlugöze Kardeleni Dünyaca ünlü olup her yıl haziran ayında Dumlugöze Köyünde Kardelen Hasat Festivali düzenlenmekte ve bölgeye ait kardelenler İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere Dünya’nın bir çok ülkesine ihraç edilmektedir. Kısacası bölge gerek coğrafi yapısı, gerekse iklimi ve yeryüzü üzerinde bulunduğu konum itibarıyla başta endemik bitki çeşitliliği gerekse balta girmemiş ormanları ve canlı çeşitliliği ile öncelikle korunması gereken yerlerdendir.'' dedi.

Dumlugöze köyü ile Turkuaz Gölü arasındaki kanyon ve ormanlık alanlarda, ağaçların kesildiğini dikkat çeken Açıkbaş, bu bölgenin tahrip edilmemesi ve ağaçların kesilmemesi için bu bölgenin milli park ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Açıkbaş, ''Acilen Muzvadı(Dumlugöze) köyü batısında köylülerin Çevlik dedikleri Gevne Çayı ‘nın oluşturduğu vadide Çevlik Kanyonu’nu takiple Koçaşlı ve Daran Kanyonu, Nadire Kanyonu istikametinde Ambar Boğazı’ndan Ermenek Turkuaz Gölüne kadar olan bölge ile Damlaçalı Ormanları’nda Milli Park ilan edilmesi gerekmektedir. Milli Park ilanı ile Ermenek Turkuaz Gölü su kaynakları da kurtulmuş olacaktır. Çünkü bu ormanlar su gözelerimiz olan Ayhutunu, Aybahamı, Ay Kadını ve Gevne Çayını beslemektedirler. Bu hat üzerinde yapılacak orman kesimi Ermenek Baraj gölünün suyunu azaltacağı gibi kısa sürede balçıkla dolmasına da neden olabilecektir. Bu nedenle tüm duyarlı yurttaşların bu girişime destek olmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.

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