Karalar: Esaretten kurtuluş günü kutlu olsun

ADANA’nın kurtuluş günü nedeni ile bir mesaj yayınlayan Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Ocak tarihinin kurtuluş mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu ve esaretten kurtuluşun, aydınlık günlere doğru gidişin tarihi olduğunu söyledi.5 Ocak Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Ocak tarihinin kurtuluş mücadelesi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.Başkan Karalar yayınladığı mesajda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e kurtuluş ilhamını veren ilin Adana olduğunu söyledi. Başkan Karalar, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben de bu vekaiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur’ sözleri göstermiştir ki; Adana Atatürk’e kurtuluş ilhamını veren kenttir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluşuna ilham kaynağı olmuş şehrimiz için 5 Ocak esaretten kurtuluştur. 5 Ocak aydınlık günlere doğru gidiştir. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kurduğu cumhuriyet ile bize yeniden kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları uğruna canını veren aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, tüm Adanalıların kurtuluş gününü kutluyorum.”

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