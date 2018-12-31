Karalar: 01 numara bir yıl olsun

ADANA'nın Seyhan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Zeydan Karalar mesajında;“Yeni bir yıla daha girmenin mutluluğu içerisindeyiz. 2019 yılı başta Adana olmak üzere ülkemize barış, sevgi ve mutluluk getirsin. Göreve geldiğimiz günden bu güne ilçemizi yeniden yapılandırmak ve modern bir Seyhan oluşturmak üzere canla başla çalıştık. Halkla iç içe bir belediyecilik yaparak, halkın belediyesi olduk. Vatandaşı belediyeye değil, belediyeyi vatandaşın ayağına götürdük. 5 yılda 550 milyon lirayı aşan yatırım ile rekor kırdık. 5 yıllık görev süremizin sonuna gelirken yaptığımız yatırımlar ve hizmetler herkesin takdirini kazandı. Artık hedefimiz; sadece Seyhan’ı değil yaşamaktan büyük onur duyduğumuz Adana’mızı plakası gibi 01 numara yapmak. Şehrimiz için 2019 yılı Mart ayının sonu baharın habercisi olacaktır. Tüm ülkede olduğu gibi Adana’ya da bahar gelecektir. Bu vesileyle, 2019 yılının Adana’mıza, ülkemize ve tüm dünyaya barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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