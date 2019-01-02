Karalar: Seyhan’da başlayan hizmetlerimiz Adana’ya yayılacak

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Seyhan’da başlayan hizmet atağının tüm Adana’ya yayılacağını belirten Başkan Karalar, "Bugüne kadar sizlerle birlikte Seyhan’a güzel hizmetler verdik. Şunu unutmayın ki sizleri bırakıp bir yere gitmiyorum. Seyhan benim ilk göz ağrım, daha büyük daha çok hizmet için Büyükşehir Belediyesi’ne talip olduk. Seyhan’da başlayan hizmet atağımızı Adana’nın her yerine götüreceğiz. Mart’ın sonunda bahar gelecek ve Adana 30 yıl sonra sosyal demokrat belediyecilikle hasretini giderecek" dedi.Zeydan Karalar’ın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olmasına sevindiklerini ancak Seyhan’dan gitmesine üzüldüklerini belirten muhtarlar, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bugüne kadar hizmet konusunda her zaman yanımızda olan Başkan Karalar’ın bizleri bırakıyor olmasından üzüntülüyüz ancak Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasından gurur duyduk ve sevinçliyiz" diye konuştular.

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