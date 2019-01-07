Karalar, seçim çalışmalarını sürdürüyor

ADANA,() - CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Kitap Fuarı’nın açılışına ve burada Ercan Karakaş’ın konuk olduğu söyleşiye de katıldı.

Mahallelerdeki ev ve kahvehane toplantılarına da katılan Zeydan Karalar, yaptığı konuşmalarda şu görüşlere yer verdi:

“Gittiğimiz her yerde gördüğümüz sevgi ve ilgi bizleri mutlu ediyor. Seyhan’da başlayan hizmet atağımızı şimdi daha da büyüterek tüm Adana’ya yayacağız. Seyhan Belediye Başkanı olduğumda halkın içinde olacağım onlardan kopmayacağım dedim. Şimdi de diyorum ki, Adana genelinde halktan kopmayacağım ve her zaman onların yanında olacağım. Bu gösterdiğiniz ilgi karşısında mutlu oluyorum ama asıl mutluluk yıllar sonra 31 Mart’ta gelecek seçim sonuçlarıyla olacaktır. Halkımızın desteğiyle Büyükşehir Belediyesi’nde halkçı belediyeciliği başlatacağız. Martın sonunda tüm ülkemize ve Adana’ya bahar gelecek.”

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