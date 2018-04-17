Karalar: Okuyan insanı kandıramazsınız

ADANA, () - ADANA'da Seyhan İlçe Belediyesi ile Çelikten Spor Kulübü’nün farkındalık yaratmak için düzenlediği, 'Kitabını kap gel' etkinliği kapsamında gençler, Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplu kitap okuma etkinliği gerçekleşti.

Etkinliğin fikir babası Çelikten Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelikten, düğünü öncesinde etkinliğe damatlığıyla, eşi ise gelinliğiyle katıldı. Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kitap okuyanların özgüveninin daha yüksek ve kandırılmalarının da güç olduğunu söyledi.

Okumanın önemine değinen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gençlerin daha çok okuması gerektiğini söyledi. Karalar, “Okumak insanın özgüvenini artırır, bilgilendikçe, okudukça insanın özgüveni daha çok artar. İnsan bildiği, okuduğu zaman hiçbir şey bilmediğinin farkına varır. Okuyan insanı kandıramazsınız. Okuyan insana mavra atamazsınız. Okuyan insanı yanlış bir şey söylediğiniz zaman inandıramazsınız" dedi.

Ulusal kurtuluş mücadelesinden örnekler vererek gençlerden okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Karalar, “414 milletvekili ülkeyi kurtarmak için tahta, beton üzerinde aç yatarken, nasıl ki o dönemlerde ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruat’ deyip ve büyük mücadeleyi verdilerse siz de öyle yapmalısınız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, neredeyse imkansızı başararak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet etmiştir" diye konuştu.

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