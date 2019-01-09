Karalar: Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun

ADANA,()- CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Karalar yayınladığı kutlama mesajında, çoğulcu ve özgür bir gazetecilik olmadan demokrasinin kurumsallaşamayacağını belirtti. Başkan Karalar mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Günümüzde ne yazık ki baskılar özgür basının sesini iyiden iyiye kısmaya yönelik boyutlara ulaştı. Demokrasinin olmazsa olması özgür basının değerli emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Fikir ve görüşlerinden ötürü hiç bir gazetecinin baskı altında kalmadığı özgür çalışma koşullarının gerçekleşeceği günler diliyorum."

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