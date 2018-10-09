Karaköprü’de parke çalışması sürüyor

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Karaköprü Belediyesi Seyrantepe Mahallesinde yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan yollarda kilitli parke döşemesi çalışmasını başlattı.

Seyrantepe Mahallesinde yeni açılan ve alt yapı çalışmaları biten yollarda Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kilitli parke ve kaldırım çalışması başlatıldı.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her mahallede çalışma yaptıklarına dikkat çekerek şunları kaydetti. “Karaköprü'de kırsal dahil her mahallemize önem veriyoruz ve dokunmadık mahalle bırakmadık. Seyrantepe mahallemiz de yeni gelişen ve konutlaşmanın fazla olduğu ir bölge olması nedeniyle yeni yollara ihtiyaç duyuyor. Biz de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Fen İşleri ekiplerimizle yeni yollar açıyor ve bu yolların alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke döşeyerek vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni yollarımız mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi ekipleri kış ayları gelmeden alt yapısı biten tüm yollarda kilitli parke çalışması yapmayı hedeflerken Atakent, Doğukent, Akpiyar ve Batıkent mahallelerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

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