Karaköprü’de kadınlara geri dönüşüm anlatıldı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Karaköprü Belediyesi tarafından geri dönüşüm ve atık yağ toplama projesi kapsamında ilçede oturan kadınlara geri dönüşüm ve atık yağ konusunda bilgi vererek atık yağlarını biriktirip geri dönüşüme vermeleri için atık yağ kutusu dağıtıldı.

Karaköprü Belediyesi hem çevreyi korumak hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla geri dönüşüm ve atık yağ toplama projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından ilçedeki ev hanımlarına geri dönüşümün önemi, atık yağların ve atıkların çevreye verdiği zararlar ile ilgili konularda bilgi verilirken, atık yağların ve atıkların geri dönüşümüyle elde edilecek kazançlar da anlatıldı. Bu proje için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür eden Karaköprülü kadınlar, mutfaklarında artan atık yağları toplayarak hem çevreyi koruyacaklarını hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söylediler.

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