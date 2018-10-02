Karaköprü'den sükunet ve sağduyu çağrısı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Karaköprü Belediyesi Belediye Meclis Toplantısında son günlerde yaşanan olaylarla ilgili Başkan Baydilli ve Belediye Meclis üyeleri sükunet ve sağ duyu çağrısında bulundu.

Karaköprü Belediyesi Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısı için bir araya geldi. Toplantıyı yöneten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gündem maddelerinin görüşülmesinden önce geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da yaşanan kavgada 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve ardından çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Baydilli, "Şanlıurfa 500 binin üzerinde Suriyeli mülteciyi misafir ederek büyük bir misafirperverlik örneği gösteriyor. Bu insanlar içinde sıkıntılı, sorunlu ve huzuru bozan insanlarla ilgili tabi ki devletimiz gerekli işlemleri yapacaktır. Ancak yaşanan bazı olaylardan dolayı provokasyona gelerek gerçekten yardıma muhtaç insanlara karşı cephe almak doğru değildir. Şanlıurfa insanına sükunet ve sağduyu yakışır. Biz yöneticilere ve seçilmişlere yakışan toplumu doğru yönlendirmek, sükunet ortamı sağlamaktır. Valiliğimiz ve Emniyet güçlerimizin sorun çıkaran, huzuru bozan kişiler hakkında çalışma yürüterek Şanlıurfa'da huzur ortamını sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri de söz alarak olaylar hakkında fikirlerini beyan ederken, Şanlıurfalı vatandaşlara sağduyulu ve sabırlı olmaları konusunda çağrıda bulundular.

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