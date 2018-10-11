Karaköprü'de kadın mahkumlara eğitim

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından Şanlıurfa 2 nolu T tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki kadın mahkumlara sağlık ve hijyen eğitimi verildi.

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi ve Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde Şanlıurfa 2 nolu T tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü kadınlara rahim kanseri, meme ve bağırsak kanseri ile sağlıklı yaşam obeziteyle ilgili bilgi verildi. Kadın hükümlülere hijyenin önemi, kişisel bakım ve temizlikte yapılması gerekenler, kadınlarda görülen kanser türleri ve belirtileri ile ilgili eğitim verildi. Program sonunda katkılarından dolayı Şanlıurfa T 2 Kapalı Cezaevi Müdürü Fatih Sertaç Çelik’e plaket verilirken, kadın hükümlülere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI