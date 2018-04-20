Karaisalı’da Kuvayi Milliye coşkusu

ADANA'nın Karaisalı İlçesi’nde milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, yörenin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla organize edilen Geleneksel Kuvayi Milliye Şenlikleri, 22 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Kuvayi Milliye Şenlikleri’nde sevilen sanatçılar Osman Tunç, Yıldız Çam, Grup Göktürk ve Gül Ahmet Yiğit konserler verecek.SÖZLÜ VE ASLAN EVSAHİPLİĞİ YAPACAKGeleneksel Kuvayi Milliye Şenlikleri, saat 10.30’da Karaisali Stadı’nda başlayacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ın evsahipliğinde yapılacak kutlamalarda Yörük çadırlarında yöresel yemekler ikram edilecek. Mehteran konseriyle başlayacak kutlamalarda Karaisalı’nin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtan sergiler açılacak. Onbinlerce Adanalı’yı buluşturacak Geleneksel Kuvayi Milliye Şenlikleri’nde sevilen sanatçılar Osman Tunç, Yıldız Çam, Grup Göktürk ve Gül Ahmet Yiğit, ücretsiz halk konserleri verecek.KARAİSALI’YA ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETİAdana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı’daki şenliklere katılacak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 22 Nisan Pazar günü saat 09.00’dan itibaren merkez Seyhan İlçesi Çifte Minareli Camii önünden ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.

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