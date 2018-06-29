Karaisalı Kaymakamı Aydoğan veda etti

YABANCI dil eğitimi için Karaisalı’daki görevinden ayrılan Kaymakam Melih Aydoğan için ilçe belediyesi tarafından veda programı düzenlendi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ın, Kaymakam Melih Aydoğan’a yönelik düzenlediği programa, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri ve müdürler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Aslan, yaptığı konuşmada Kaymakam Aydoğan'a hizmetleri için teşekkür ederek ”Gönül ister ki kaymakamımız ilçemizde kalsın ve Karaisalı’ya hizmet için birlikte elimizden geleni yapalım. Ancak, yabancı dil eğitimi için yurt dışına gideceğinden dolayı ilçemizdeki görevinin sonuna gelmiş bulunuyor” dedi.

Kaymakam Melih Aydoğan ise, görev yaptığı süre boyunca tek derdi ve sevdasının Karaisalı halkı olduğunu belirterek "Toroslar gibi başı dik, Çukurova gibi sıcakkanlı, Akdeniz gibi engin yürekli, kalbi vatan sevgisiyle çarpan siz değerli Karaisalılı hemşehrilerimden ayrılmanın üzüntüsü içerisindeyim. Yaklaşık 8 aydır burada bulunmaktan, Karaisalı’ya ve sizlere hizmet etmekten dolayı büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın” diye konuştu.

FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, düzenlenen veda programının ardından Kaymakam Melih Aydoğan’a fahri hemşehrilik beratı verdi. Programın sonunda Kaymakam Melih Aydoğan, ilçe protokolü ve vatandaşlarla vedalaştı.

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