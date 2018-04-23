Karaisalı'da koltuğunu küçük Zehra'ya bıraktı

Oğuz KUŞÇU/KARAİSALI,(Adana),() - ADANA'nın Karaisalı İlçe Belediye Başkanı Saadettin Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zehra Dündar'a bıraktı.

Koltuğunu sembolik olarak ilkokul öğrencisi Zehra Dündar’a teslim eden Başkan Saadettin Aslan, küçük başkanın talimatlarını dinleyerek not aldırdı. Başkan Zehra Dündar, ilçede etkinlik kurslarının açılmasını istedi. Başkan Aslan, talimatın yerine getirileecğini söyledi.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, “Geleceğimizin teminatı yavrularımız yarın bu makamların yeni sahipleri olacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağan ettiği bu bayramın ve ülkemizin kıymetini iyi bilin. Geleceğimiz teminatı sizlersiniz. İnşallah, bir gün bu koltuğun gerçek sahibi olduğunuzda başarılı çalışmalar yapacaksınız ve ülkemize hizmet edeceksiniz“ dedi.

Başkan Aslan, ziyaretin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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