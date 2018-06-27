Karaisalı'da futbol turnuvası başlıyor

ADANA,() - ADANA’nın merkez ilçesi Karaisalı’ya bağlı Kızıldağ Yaylası’nda 6 yıldır olduğu gibi bu yılda futbol coşkusu yaşanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası, 30 Haziran'da başlayacak. 16 takımın katıldığı turnuvanın açılış maçı ise Eğlencebirliği ile Çatalanspor arasında oynanacak.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Adana’nın en gözde yaylalarından birisi olan Kızıldağ Yaylası’nda 6 yıldır düzenlenen bu turnuvanın amacı, hem insanlarımızın hoş vakit geçirmesi hem de genç kardeşlerimizin sporla ilgilenmesidir. Ayrıca bu tarz faaliyetler, birlik ve beraberliğimiz açısından çok önemlidir. Müsabakaların dostluk, barış ve kardeşlik arasında geçmesini temenni ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Maçlar 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak final müsabakası ile sona erecek.

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