Karagöz müzesi bir yılda 129 bin ziyaretçi ağırladı

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında müzeye dönüştürülen Karagöz Sanat Evi, 2018 yılında 129 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sömestr tatilinde olan çocuklar da müzeye gelip, gölge oyunu izliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Trafo binasından müzeye çevirdiği Karagöz Sanat Evini 2018 yılında 129 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müze geleneksel gölge oyununu gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra, dünyaya tanıtılmasında da önemli bir görev üstleniyor. Sömestr tatilinde olan çocuklar da müzeye ilgi gösteriyor. Hafta içi mesai saatleri içerisinde gezilebilecek olan müzede gölge oyunları ücretsiz olarak izlenebiliyor.

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