Karagöl’e 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

Bülent DİKTEPE/OVACIK(Karabük),() - KARABÜK’ün Ovacık İlçesindeki Karagöl Gölü'ne 20 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Karabük Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Su kaynaklarının balıklandırılması' projesi kapsamında Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde üretilen 30 bin sazan yavrusu Karabük’e getirildi. Yavru balıklardan 20 bin tanesi Karagöl Gölü'ne bırakıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, "Bakanlığımızın projesi çerçevesinde yaklaşık 11 yıldır ülkemizdeki tüm iç sulardaki balık kaynaklarını artırabilmek amacıyla proje yürütülmekte. Bu proje çerçevesinde ilimizde geçen yıl olduğu gibi 30 bin balık tahsis edildi. Karagöl olmak üzere ilimizdeki ufak tefek göletlerde olmak üzere bir çoğuna balıklandırma çalışması yapacağız. Asıl hedefimiz burada ticari bir balıkçılığı yakalayabilmek ya da turizm bölgesi olan ilimizi ziyaret edecek olan misafirlerimizin sportif amaçlı balıkçılık yapmalarını sağlamak. Bununla beraberde vatandaşlarımızın da iyi bir protein kaynağı olan balığa ulaşmalarını sağlamak" dedi.