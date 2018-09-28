‘Karagedik Tohum Eleme Tesisi’ Gölbaşı Belediyesi’ne devredildi

ANKARA, () - GÖLBAŞI Karagedik Mahallesi’ne Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘Tohum Eleme Tesisi’ Gölbaşı Belediyesi’ne devredildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu’nun imzaladığı protokolle Gölbaşı Karagedik Mahallesi’nde yapılan Tohum Eleme Tesisi’nin devir teslimi yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Ankara’nın 6 noktasına ‘Tohum Eleme Tesisi’ yaptıklarını söyledi. Eraslanoğlu, “Çiftçilerimizin sellektör adını verdiği bu sistemle elediğimiz tohum yüzde 90 oranında sertifikalı ürün haline geliyor. Bu ürünleri de çiftçilerimiz piyasa fiyatının çok daha altında bir fiyatla temin edebiliyor. Çiftçilerimize destek olmak için yaptığımız bu tesisi Gölbaşı Belediyesi’ne devrediyor. İşletmesini belediyemize bırakıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise, “Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve kıymetli bürokratlarına Gölbaşı’na kazandırdığı bu güzel tesis için teşekkür ediyorum. Tesisisin işletmesi bundan sonra Belediyemize ait olacaktır, çiftçilerimize hayırlı olsun. Allah bereketli kazançlar nasip etsin” diye konuştu.

Öte yandan, ‘Tohum Eleme Tesisi’ ile birlikte hububat ekimi ve bakliyat ekiminin daha kaliteli ve verimli hale getirilmesi ve çiftçilere ekonomik açıdan katkı sağlaması hedefleniyor. Ayrıca, sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu kullanılarak hastalıkların sebep olduğu kayıplar ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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