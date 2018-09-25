Karaduvar Kültür Merkezi’nde sona yaklaşıldı

MERSİN, () - MERSİN'de Akdeniz Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü 'Karaduvar Mahallesi Kültür Merkezi' inşaatında sona yaklaşılıyor.

Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Karaduvar Mahallesi’nde yapımı devam eden ‘Kültür Merkezi’ inşaatında incelemelerde bulundu. Mahalle sakini vatandaşlar ile belediyede görevli mimar ve mühendislerle birlikte inşaatı gezen Başkan Pamuk, yapılacaklar hakkında teknik çizimler üzerinden yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların hızlandırılıp yapının en kısa sürede vatandaşların hizmetine açılması talimatını veren Başkan Pamuk, yapının etrafının yeşillendirilmesini ve mahalleye yeni bir park daha kazandırılmasını da istedi. İnceleme sırasında Başkan Pamuk’un yanına gelen vatandaşlar, gerek mahallelerine böyle bir yapıyı kazandırmasından, gerekse de sunulan diğer hizmetler nedeniyle Başkan Pamuk’a teşekkür etti.

Başkan Pamuk, söz konusu inşaattaki incelemelerinin ardından Karaduvar Limanı’na inerek, burada Balıkçı Barınağı’nı ziyaret ederek, balıkçı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

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