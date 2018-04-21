Karaduman'dan 23 Nisan kutlaması

GAZİANTEP İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Karaduman, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarını oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 98'inci yıldönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti. Karaduman, yazılı mesajından şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu duygularla, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, coşkumuzun ve yaşama sevincimizin sürekli olması dileğiyle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

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