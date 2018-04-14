Karadere'de kurbağalar da yaşamıyor

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Karacabey ilçesinde İsmetpaşalılar köyünü ziyaret etti. Köyden geçen Karadere'nin artık zehir aktığını söyleyen Kayışoğlu, "Bu derede önceden balık tutuluyordu. Karadere'ye bırakılan kimyasal atıklar sonucu burada değil balıklar kurbağalar dahi yaşamıyor. Sorunun takipçisi olacağım" dedi.CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Divan Katibi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, seçim bölgesi Bursa'da, Karacabey ilçesinde incelemelerde bulundu. Kayışoğlu, partililer ile birlikte İsmetpaşalılar köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi. Köyün ortasından akan ve ekili arazilerin sulandığı Karadere'ye, fabrikalar tarafından bırakılan zehirli atıkların doğaya zarar verdiğini ifade eden Kayışoğlu, "Bu derede önceden balıklar tutuluyordu. Temiz olan suyu ile tarla ve bahçeler sulanıyordu. Gelişi güzel ve denetimsiz yapılan sanayileşme derelerimizi, toprağımızı ve şehirlerimizi yok etmeye devam ediyor. İsmetpaşa'ya hayat veren Karadere'deki kirlilik sadece balık ölümlerine neden olmuyor. Buradan akan sular ile tarlalar sulanıyor, sebzeler yetişiyor. Bunlar da soframıza geliyor Zincirleme bir süreç işliyor. Uzağımızdaymış gibi duran sorunlar soframıza kadar geliyor. Biz hala bunların farkında değiliz" dedi. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Karadere'de yaşanan kirliliğin önlenmesi için konunun takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.

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