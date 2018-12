Karadeniz’deki Ukraynalılar noeli kutladı

KARADENİZ’de yaşayan Ukraynalılar, Samsun’da cumartesi dil çalışmalarına katılan öğrenciler için 'Noel Baba' temalı eğlence düzenledi.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe, Ukraynalı çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte tiyatro, müzik ve dans gösterileri yapıldı. Etkinliğe Noel baba olarak gelen Aziz Nikolas, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Ukrayna ve Türk yemeklerinin ikram edildiği etkinlikte; Samsunlu illüzyonist Ertuğrul Karayel, çocuklara sihirbaz gösterileri de sergiledi. Etkinlikte çocuklar kendi yaptıkları oyuncaklarla da noel ağacını süsledi.

Karadeniz Ukraynalılar Dernek Başkanı Ludmila Shymko, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Shymko, "Noel Baba etkinliğinin bu yıl ikincisini yapıyoruz. Geleneksel olarak her yıl kutlayacağız. Çocukları mutlu etmek güzel bir duygu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buradaki tek amacımız dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirmek. Bu birliktelik daim olsun. Dernek için Büyükelçimizin teşviki ve yönlendirmesi bize ışık tuttu. Bu dernek benim değil, bizim değil, tüm insanların derneğidir. Derneğimiz gelecek kuşaklar içinde önemlidir. Belki bir gün ben olmasam da bu derneğin devam etmesi sizlerin sayesinde olacaktır. Belki her şey çok mükemmel değil ama sizinle her şey çok güzel” dedi.