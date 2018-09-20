Karadeniz'de fındık bahçeleri gençleşiyor

DOĞU Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "DOKAP Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi" başladı. Proje kapsamında 4 ilde 216 dekar alandaki fındık bahçelerinde gençleştirme çalışmaları yapılacak.

Giresun il genelinde belirlenen 6 üreticinin bahçelerinde yapılacak gençleştirme ile ilgili anlaşmalar Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü’nde imzalandı. DOKAP, Ordu Üniversitesi, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Fındık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütülen projenin koordinatörü ve Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali İslam, yaptığı açıklamada, projenin Samsun, Ordu, Trabzon ve Giresun'u kapsadığını söyledi.

Her ilde 6 örnek bahçede projenin uygulanacağını belirten Prof. Dr. Ali İslam, yaşlanmış ve verimden düşmüş bahçelerin tekrar üretime kazandırılmasıyla daha yüksek verim elde edilmesinin amaçlandığını belirtti. İslam, "30 yaşından daha eski bahçelerde bu proje uygulanacak. Bu bahçelerde söküm ve yeniden dikim yapılacak. Bahçelerin durumuna göre dikim metodu uygulanacak. Bahçeler tombul, foşa ve çakıldak fındık çeşidiyle tesis edilecek. Sahil, orta ve yüksek kesimlere göre çeşit değişimlerine, arazinin durumuna göre karar verilecek. O bölgeye uygun çeşitlerle bahçeler tesis edilecek" dedi.

Projedeki amaçlardan birinin de mekanizasyonun önünü açmak olduğunu kaydeden İslam, “Böylece işçilik maliyetleri de düşecek. 24 üreticinin bahçesinde uygulanacak projede her üreticide 9 dekar olmak üzere 216 dekarlık alanda çalışılma yapılacak. Bahçelerin sökümü ise bu yıl yapılacak. Bir yıl dinlenecek olan bahçelere önümüzdeki sonbaharda fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Projede ürün kaybı için dekar başına 80 kilogram telafi edici ödeme yapılacak. 3 yıllık bir proje, bittikten sonra ikinci dilimi olarak 5 yıl daha uzatılması planlanıyor" diye konuştu.

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akar da projede hem verimi hem de kaliteyi artırma yönünde çalışmaların olacağını belirterek Giresun ilinin koordinatörlüğünü Fındık Araştırma Enstitüsü olarak yaptıklarını söyledi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de proje ortağı olarak yer aldığını ifade eden Akar, projenin tüm paydaşları ile ekip halinde, farklı rakımlarda ve Giresun ilini temsil edecek şekilde bahçe seçimi yaptıklarını ve 6 adet bahçede projenin uygulanacağını belirtti.

Proje kapsamında Giresun ilinde 30 dekarlık fındık alanının sökülüp yeniden tesis edileceğini dile getiren Akar, “12 dekarlık alanda rehabilitasyon yani iyileştirme yönünde çalışmalar yapılacak, 12 dekarlık alanda da kontrol çalışmaları yapılacak. Proje çalışmalarının bir kısmına ilkbahar döneminde başlamıştık, önümüzdeki günlerde ise seçmiş olduğumuz yaşlı ve verimsiz bahçelerin sökülmesi ve fidan dikimi için toprağın uygun hale getirilmesi süreciyle devam edilecek” şeklinde konuştu.