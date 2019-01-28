Karaçor'un sanatta 50'nci yıl sergisi açıldı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşayan ressam ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Karaçor’un '50’nci Sanat Yılı Sergisi', büyük ilgi gördü.Sergi, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda açıldı. Ünlü sanatçılar Mehmet Bal ile Ethem Çalışkan’ın izinde 50’nci sanat yılını kutlayan, özellikle yaptığı Atatürk portreleriyle beğeni kazanan sanatçı Mehmet Karaçor’un Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği destek kapsamındaki sergiye çok sayıda sanatsever katıldı.Serginin açılışında bir konuşma yapan Mehmet Karaçor, sanat hayatında 50 yılı geride bıraktığını, 50 yılın hikayesini anlatmanın zor olduğunu belirterek, hayata geçirdiği eserlerin bu 50 yılı çok iyi şekilde anlattığını söyledi. Çocukluğundan başlayan ve Öğretmen Okulu’nda okuduğu yılları da kapsayan süre içinde, bu sanatla ilgisini hiç koparmadığını kaydeden Karaçor, sergisini açan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.Ardından söz alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel de, "Büyük emek verilerek hazırlanmış bu sergiden dolayı, sanatçımız Mehmet Karaçor’u tebrik ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında, özellikle son 5 yılda büyük efor sarf etmektedir. Bu çabalar, belediyemizin kültüre ve sanata verdiği önemin bir göstergesidir" dedi.Konuşmaların ardından gerçekleşen plaket törenleri sonrasında, serginin açılışı yapıldı. Sanatçı Karaçor’un sergisi 4 Şubat 2019 tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

FOTOĞRAFLI