Karacasu'ya 5 yılda 51 milyon liralık yatırım

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçeye yaptıkları hizmetleri anlatan Çerçioğlu, kente 5 yılda 51 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Karacasu Kültür Merkezi'nde halkla bir araya geldi. Karacasu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Karacasu İlçe Başkanı Mesut Büyükgümüş, İYİ Parti Karacasu İlçe Başkanı Aydın Güvendi, İYİ Parti Karacasu İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Güvendi ile çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisi de etkinliğe katıldı. Etkinliğe özellikle kadınlar ilgi gösterirken, Başkan Çerçioğlu katılanlara seslendi. Başkan Büyükyapıcı'yı desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Çerçioğlu, gerçekleştirdikleri hizmetlerden bahsederek, "50 yılda yapılmayanı yaparak, 5 yılda Karacasu'ya 51 milyon liralık yatırım yaptık. Aydın'ın insanları zekidir, vefalıdır. Kendisine hizmet edeni de etmeyeni de unutmaz" dedi.

Başkan Çerçioğlu, toplantı öncesinde ve sonrasında Karacasu pazarını ve esnafı da ziyaret edip, vatandaşlara hayırlı işler diledi.

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