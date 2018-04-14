Karacaoğlan Şiir Akşamları sona erdi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 16'ncı Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları’nın son gününde yurtdışından gelen şairler ve ozanlar ağırlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin son gününde yurtdışından gelen şairler ve ozanlar sahneye çıktı. Türk Dünyasından Mersin'e gelen şairler, Mersinlilere unutulmaz bir müzik ve şiir ziyafeti sundu. 9 Nisan'da başlayan etkinliğin son gecesinde şairler, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'in eski valilerinden Akif Tığ, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, meclis üyeleri ve çok sayıda Mersinli şiir sever katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, "Burada çok değerli sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız Türk Dünyası’nın değişik bölgelerinden şiirler ve şarkılar sundular. Tabi ki burada birçok insanımız, ben de dâhil söylenen sözlerin çok az bir bölümünü anlayabildik. Demek ki kat edecek daha çok yolumuz var. Bu etkinliklerin ana teması dil birliğini sağlayabilmek, turana giden yolda bu ortak dili oluşturabilmek. Aramızı çok uzattılar, birbirimizden çok uzaklaştırdılar. Ama demir perdenin dağılmasından sonra Türk Dünyası yeniden adeta dünyaya geldi, ve bugün karşılıklı olarak birbirimize gidip geliyoruz. Bu tür etkinlikler Türk Dünyası’nda da tertip ediliyor ve her geçen gün insanlarımız biraz daha yakınlaşıyor" dedi.

Konuşmanın ardından yurtdışından davet edilen şair ve ozanlar sahne aldı. Altay’ın gırtlak sanatçılarından Aıana Temeeva ile İrina Kenzina, Kazakistan'ın halk ozanlarından Kaınazarov Yerkebulan ile Mussina Zhansaya, Kırgızistan Halk Ozanı Chırsmash Kochkorbaev, Güney Azerbaycan Halk Ozanı Khalili Mahboob, Macaristan halk ozanlarından Töth Fannı ile Zoltan Solyomfı-Nagy, Çuvaşistan Halk Ozanı Alekseı Vasılev, Afganistan halk ozanlarından Gadaı Shah Nazarı ile Mohammad Nader Türkmen, Suriye Türkmen Şairi Ali Molla Musa sahne alarak, Mersinlilere unutamayacakları bir gece yaşattı. Gecede ayrıca Kırgızistan Halk Ozanı Chırsmash Kochkorbaev, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'a özel olarak yazdığı şiirini okudu ve şiir dinleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Müzik dinletilerinin ve şiirlerin ardından Başkan Kocamaz yurt dışından gelen sanatçılara günün anısına Karacaoğlan heykelcikleri hediye etti.



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