Karaçallı- Kemerağzı yoluna asfalt

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesine bağlı Karaçallı ve Kemerağzı grup yollarını

sıcak asfaltla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, merkez ve ilçelerde yol açma ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Aksu İlçesine bağlı Karaçallı ve Kemerağzı grup yolunu sıcak asfaltla kaplayan ekipler, grup yolunda zamanla deforme olan asfaltı freze makinesiyle sökerek temizledi. Hiç ara verilmeden sıcak asfalt kaplama çalışmalarına geçildi. Kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan yolda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

MUHTARLARDAN TÜREL'E TEŞEKKÜR

Çalışmaları denetlemek üzere Güzle Mahallesine giden Başkan Danışmanı İsa Akdemir'e Karaçallı Mahalle Muhtarı Ali Karabağlı ve Kemerağzı Mahalle Muhtarı Aydın Tezcan Yılmaz eşlik etti. Daha önce grup yollarının kötü durumda olduğunu belirten muhtarlar, çalışmaların bölge halkı tarafından da sevinçle karşılandığını dile getirdi. Muhtarlar, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ve tüm ekibine teşekkür etti.

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