Karacabeyli kadınlar askerlere yemek pişirdi

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () – BURSA'da, AK Parti Karacabey İlçe Kadın Kolları Yönetimi, Jandarma Komutanlığı ve Askerlik Şubesi’nde vatani görevlerini yerine getiren askerlere ‘Ana Kucağından Asker Ocağına’ etkinliği kapsamında anne yemeği sürprizi yaptı.

AK Parti Karacabey Kadın kolları, ilçede görev yapan askerlere ev yemekleri hazırlayıp, Karacabey Askerlik Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki askerlere ikram etti. Anne ve memleket özlemleri bir nebze olsun dindirilmeye çalışılan Mehmetçikler duygu dolu anlar yaşadı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Özenli, “Kurtuluş Savaşı'nda cepheye aş taşıyan Anadolu kadınından esinlenerek, anne eli değmiş yemekleri ilçemizdeki vatani görevini yerine getiren askerlerimize ikram ettik. Türk kadınının geçmişte olduğu gibi şimdi de askerinin, evladının yanında durduğunu göstermek istedik. Bizler onların sayesinde rahat bir şekilde yaşıyoruz. Askerlerimizin bu hakkı ödenmez” dedi.

Amaçlarının aynı zamanda güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonunu diri tutmak olduğunu dile getiren Özenli, “Bu vatanın şerefli gururlu askerleri; canınızı hiç düşünmeden vatanımız ve milletimiz için feda eden Türk askerlerisiniz. Siz bizim için milletin gurur tablosu, canımızı, malımızı emanet ettiğimiz anaların, babaların neferlerisiniz. Bizleri koruduğunuz için hepinizi öpüyor ve kucaklıyoruz. Allah'a emanet olun" İfadelerini kullandı.

‘DUALARI ARKAMIZDA’

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Askerlik Şubesi’nde görevli askerler de “Karacabeyli annelerin dualarını arkamızda hissediyoruz. Eli öpülesi annelerimiz bizler için yemek hazırlamışlar. Burada yediğimiz yemeklerden annelerimizinki gibi lezzet aldık. Annelerimize bu güzel sürprizleri için çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyoruz. Bizlere dua etmeye devam etsinler. Biz ülkemizi korumaya, canımız pahasına devam etmeye hazırız” İfadelerini kullandılar.

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