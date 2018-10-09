Karacabey’in altyapısına BUSKİ imzası

BURSA,() – BURSA Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kentin tüm ilçelerinde yatırımlarını sürdürürken, Karacabey’deki altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Bursa’da her geçen gün, yaşam kalitesini daha da artıran yatırımları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Karacabey İlçesi’nin Canbalı, Mecidiye ve Nasrettin mahallelerindeki sıkıntılı noktalarda kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yenilendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Bursa’da her ilçede, kente değer katan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ilçelerde kanalizasyon ve içme suyu hatlarını BUSKİ marifetiyle yenilemeye gayret ediyoruz. Karacabey de yatırımlarımızı sürdürdüğümüz ilçelerin başında geliyor. Bu kapsamda, Canbalı Mahallesi, Nasrettin Mahallesi ve Mecidiye Mahallesi'nde çalışmalarda sona gelindi. Böylelikle ilçedeki altyapısı sorunlu mahalleleri sorunlarından arındırmış olduk” diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de BUSKİ olarak, Mecidiye Mahallesi’nde 6 kilometre içme suyu, 3 kilometre kanalizasyon hattı, 2 kilometre de yağmursuyu hattı imal ettiklerini, Canbalı Mahallesi’nde de 2 kilometre içme suyu hattı, 1 kilometre kanal ve 1 kilometre de yağmursuyu hattı yenileme çalışması yaptıklarını söyledi. Altyapının ardından asfaltlama çalışmalarını da hemen başlatan BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın yapıldığı adreslerde 2 kilometre asfalt imalatı gerçekleştiriyor.