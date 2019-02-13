Karacabey’e Kültür ve Taziye Evi yapılıyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () – Karacabey Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’ye kültür ve taziye evi inşa edilecek.

Karacabey Yeni Mahalle’de yapılacak olan kültür ve taziye evinin yerinde incelemeler yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Yeni Mahalle Muhtarı Çetin Ayva ve mahalle halkı eşlik etti. Kültür ve taziye evi yapımına önümüzdeki günlerde başlanılacağını söyleyen Belediye Başkanı Ali Özkan,” Mahalle halkımızın isteği doğrultundan mahallemize kültür ve taziye evi yapıyoruz. 2 katlı ve 400 metrekare olacak kültür ve taziye evini yapmak için Yeni Mahalle’de arsa satın aldık. Buraya yapılacak kültür ve taziye evi, Yeni Mahalle, Gazi Mahallesi ve Sırabademler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza hitap edecek. Projemizi çizdirdik ve en kısa sürede ihaleye çıkacağız. Güneydoğu’dan ilçemize göç eden vatandaşlarımızın bu ihtiyacını gerçekleştirmek maksadıyla bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve taziye evimizin bu yöredeki vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Mahalle Muhtarı Çetin Ayva, mahallede bir taziye evine ihtiyaç duyulduğunu bu ihtiyacın giderilmesi anlamında önemli bir çalışmanın yapıldığını belirterek, “Mahalle sakinlerimizin ihtiyacı doğrultusunda, Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan’dan taziye evinin yapılmasını istedik. Başkanımızda bizleri kırmadı ve arsa satın alarak kültür ve taziye evi yapmak için kolları sıvadı. Kendisine bizleri kırmayıp mahallemizin ihtiyacına cevap verecek bir tesis yaptırdığı için teşekkür ederim” dedi.

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