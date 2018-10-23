Karacabey’de spora olan yatırımlar sürüyor

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),()

Göreve geldikleri günden bu yana, birçok sportif amaçlı alanı hayata geçirdiklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu kapsamda 1 çim saha, 1 kapalı spor salonu, 1 profesyonel antrenman sahası,4 basketbol sahası ve 7 halı sahayı ilçeye kazandırdıklarını, spora olan yatırımların ilerleyen süreçte de devam edeceğini söyledi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Başkan Ali Özkan, spor faaliyetlerine de büyük önem vererek bu alanda somut projeleri sırasıyla hayata geçiriyor. Sürekli yenilikçi çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Özkan, “Hedeflerimiz arasında sportif kent olma önemli bir yer tutuyor ve bu doğrultuda kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Karacabey’in spor alanında da adını duyurması için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle aydınlık geleceğimiz olan gençlerimize spor sevgisi aşılamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz” dedi.

SPORUN ÇOK ÖZEL BİR YERİ VAR

Göreve geldikleri günden bu yana, birçok sportif amaçlı alanı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ali Özkan, bu kapsamda 1 çim saha, 1 kapalı spor salonu, 1 profesyonel antrenman sahası, 4 basketbol sahası ve 7 halı sahayı ilçeye kazandırdıklarını söyledi. İlçenin dört bir yanına sportif amaçlı tesis yatırımı yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Özkan, “Bu tarz çalışmaları sürdüreceğiz. Vatandaşların sağlıklı ve bilinçli bir şekilde spor yapması oldukça önemli. Bu nedenle,Karacabey’de spor kültürünün yaygınlaştırılması adına projeler üretmeye tüm hızıyla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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