Karacabey’de meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa),()– Bursa’nın Karacabey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-İzmir Karayolu Gölkıyı Mevki’nde meydana geldi. Yolda seyreden M.İ. yönetimindeki 41 VT 194 plakalı otomobil, Ö.O yönetimindeki 45 FJ 371 plakalı otomobil arkadan çarpıştı. Çarpışma sonrası 45 FJ 371 plakalı aracın içinde bulunan Hacer Altınboy ve Erdem Demirci yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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