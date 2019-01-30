Karacabey Hemşehri Dernekleri Federasyonu’ndan Başkan Özkan’a ziyaret

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () – Karacabey Hemşehri Dernekleri Federasyonu Başkanı Osman Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret ederek, yeni seçim dönemindeki adaylığı için başarılar diledi.

Karacabey Hemşehri Dernekleri Federasyonu Başkanı Osman Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette derneğin faaliyetlerinden bahseden Bektaş, Başkan Özkan’a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Dernek üyeleri gerçekleştirilen ziyarette, federasyon olarak yürüttükleri faaliyetleri, gelecek planlarını ve projelerini Başkan Özkan’a ilettiler. AK Parti’nin yeni seçim döneminde belediye başkanı adayı olan Özkan’a başarılar dileyen Bektaş, “Bu süreçte Başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Federasyon olarak düzenlediğimiz faaliyetlerde belediyemizin de önemli katkıları oldu ve bundan sonra da yanımızda olacağına inanıyoruz. Tüm hizmetlerinden dolayı Başkanımız Ali Özkan’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

‘DERNEKLERE DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Karacabey Belediye Başkan Adayı Ali Özkan, “Farklı kültür ve geleneklerin Karacabey’i daha da anlamlı hale getiriyor. Bu çeşitlilik, böyle güzel bir federasyon altında güzel faaliyetlerle buluşuyor. Bizler de bu zamana kadar imkanlarımız dahilinde her türlü desteği sağladık ve bundan sonraki süreçte de çalışmalarınıza destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan gerçekleşen ziyarete federasyon çatısı altında birleşen Karadenizliler Derneği Başkanı Yusuf Gün, Balıkesirliler Derneği Başkanı Musa Altın, Erzurumlular Derneği Başkanı Nuri Şimşek, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Saygılı, Bosna Sancak Derneği Başkanı Cengiz Coşkun, Kepsutlular Derneği Başkanı Arif Ertan, Artvinliler Derneği Başkanı Mükerrem Yılmaz, Yozgat ve Tokatlılar Derneği Başkanı Ahmet Gülışık, Boğazköy Gürcü Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Doğan Yılmaz, Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhlis Topaktaş, Ordu Aybastılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Gülerce de katıldı.

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