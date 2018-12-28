Karacabey eğitimde de rol model olacak

Yasin KESKİN/ KARACABEY(Bursa),() - KARACABEY Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından başlatılan ekonomik, kültürel, sosyal ve sportif hamlelerle köklü bir değişimin yaşandığı Karacabey, eğitime destek çalışmalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak, iş dünyasının çatı kuruluşlarından Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD), Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. RUMELİSİAD üyeleri, Başkan Özkan’ın özel girişimleri sonucunda sanayici-meslek lisesi ortaklığında örnek olan ve Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan'ın katkıları ile model okul haline dönüşen okulda incelemelerde bulundular.

Ziyarette; RUMELİSİAD adına Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Şahap Aktaş, RUMELİSİAD Vakfı Başkanı Taner Bolcan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ferdi Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi ve Makine İmalatçıları Birliği Başkanı Ahmet Özkayan, Başkan Vekilleri Zarif Alp ve Ayhan Korgavuş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Nezih Bağcı, Fatih Vardar, Salih Başnak ve üye Ayvaz Şenol katıldı.Belediye Başkanı Ali Özkan’ın da yer aldığı ziyarette, sanayi-meslek okul iş birliği konusunda atılabilecek adımlar konuşulurken, okulun bu konuda tüm Türkiye’ye rol model olacak potansiyele sahip olduğu kaydedildi.

İş dünyasının destekleri umut verici

Ziyaret hakkında konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’in her alanda olduğu gibi eğitim alanında da son yıllarda ciddi bir atılım içerisinde olduğuna değinerek, bunun sonucunda Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yapılan yatırımın da önemli geri dönüşler sağladığını söyledi.İş dünyasının farklı kesimlerinden Karacabey’e olan desteğin, gelecek adına son derece umut verici olduğunu aktaran Özkan, bu tür desteklerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Nitelikli bireyler iş dünyasına kazandırılmalı

Karacabey’in gerek coğrafi avantajı gerekse de sahip olduğu eşsiz değerleriyle, Türkiye’de gözde yerlerden biri haline geldiğini aktaran RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova da meslek lisesinin Türkiye’nin geleceği için çok büyük öneme sahip olduğunu belirterek, buradan yetişecek nitelikli iş gücüne, iş dünyasının ihtiyacı olduğunu söyledi. RUMELİSİAD olarak, Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile çeşitli iş birliği çalışmaları yapmaya hazırlandıklarını aktaran Kumova, eğitime desteklerinin süreceğini kaydetti.Kumova ayrıca, Karacabey ziyaretinde kendilerini en güzel şekilde ağırlayan Belediye Başkanı Ali Özkan’a da teşekkürlerini iletti.

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