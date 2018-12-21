Karacabey'de yeni kademe binasının temeli atıldı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () - BURSA'nın Karacabey ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanılan ve yaklaşık 2,5 milyon TL'ye mal olacak yeni kademe binasının temeli atıldı.

Yeni inşa edilecek kademe binasının temel atma törenine Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, KİHMED Başkanı Zeki Demir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, belediye daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Özkan, “İnşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 180 iş günü içerisinde teslim edilecek olan yeni hizmet binamızın inşaatı 60 gündür devam ediyor. Gününden evvelde müteahitimiz burayı bitirerek, bize teslim edecek. Karacabey Belediyesi, Karacabey’de yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek ve modern şehircilik anlayışını yakalamak için her alanda çalışmalarına devam ediyor. İstanbul-İzmir otoyolu da kadememizin önünden geçecek. Mezbelelik haline gelmiş, güvenlik arz etmeyen, risk içeren ve personelimizin sağlıklı çalışmasına imkan vermeyen binaları yıktık. Şuanda modern atölyeleri ve sosyal tesisi burada gerçekleştireceğiz. Burasını daha iyi hizmet verebilir hale getirmek için her türlü çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. Açılış töreni,konuşmalarının ardından butona basılarak temele harç konulmasıyla sona erdi.

1 İDARİ KISIM VE 9 ATÖLYE YER ALACAK

Yeni yapılacak kademe binasında; 1 adet idari kısım 9 adet atölye yer alacak. İdari bina zemin ve 1 kat olmak üzere 240 metrekare alan içerisinde hizmet verecek. Atölye binası zemin kat ve asma kat olmak üzere 226 metrekare içerisinde yer alacak. Toplam bin 772 metrekare olan kademe binasında; tamirhane, lastik atölyesi, elektrik-sıhhi tesisat atölyesi, kaynakhane, marangozhane, boyahane, inşaat atölyesi ve 2 adet depo yer alacak.

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