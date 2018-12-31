Karacabey'de 'Başkanımla Okuyorum' etkinliği liselerde de yaygınlaşıyor

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),() - BURSA'nın Karacabey ilçesinde Belediye Başkanı Ali Özkan’ın, ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirdiği 'Başkanımla Okuyorum' etkinliği büyüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından başlatılan etkinliklere, liseli öğrenciler de dahil edildi. Bu doğrultuda Özel Tan Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Özkan, okul salonunda öğrencilerle sohbet ettikten sonra kitap okudu. Özel Tan Ortaokulu Müdürü Fevzi Kahraman ve Lise Müdürü Ebru Tekin’le birlikte öğrencilerle bir araya gelen Özkan, Karacabey Belediyesi’nin eğitime yönelik faaliyetlerini anlattı. Özkan, okumanın önemine dikkat çekerek, “İlçe merkezi ve tüm kırsaldaki öğrenciler ile kitap okuma etkinliğini genişleterek sürdürmeye devam ediyoruz. Okumak ve okuduğunu anlamak oldukça önemlidir. Kitap okuma alışkanlığı ne kadar erken kazanılırsa o kadar faydalı olacaktır” dedi. Etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Özkan, istekleri not almayı da ihmal etmedi. Program sonunda Başkan Özkan’a öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.

OKUL OKUL GEZİP ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR

Öte yandan, Karacabey Belediyesi’nin başlattığı ‘Başkanımla Okuyorum’’ projesi kapsamında geçen yıl ilçedeki tüm ilk ve ortaokulları ziyaret eden Özkan, finali ilçe stadyumunda binlerce öğrencinin velileri ve öğretmenleri ile birlikte devasa bir etkinlikle gerçekleştirmişti. Etkinlik boyunca toplam 42 okul dolaşıldı ve 10 bin öğrenciye Karacabey Belediyesi tarafından kitap hediye edildi. Özkan, 2019 yılı itibariyle ilçede eğitim veren 13 liseyi tek tek ziyaret ederek, öğrenciler ile bir arada kitap okuma etkinliği düzenleyecek.

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