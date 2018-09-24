Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () –TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Fatsa Belediyespor’u 4-1 yenen Karacabey Belediyespor’da yüzler gülüyor.

Fatsa Belediyespor maçını değerlendiren Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet yaptığı açıklamada, "Bizim için Fatsa Belediyespor maçı çok önemli bir maçtı. Çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Takım oyununu iyi sergiledik. Hafta içi çalıştığımız taktikleri oyuncularımız harfiyen yerine getirdi. Çok erken golü bulduk. Bulduğumuz erken gol ile rakibin bize karşı olan oyun planını değiştirdik. Geniş alanlarda oynamak zorunda kaldılar. Takımı da öne çıkardılar. Biz arkada çok geniş alanlar bulduk. Biz de bunu iyi değerlendirerek arzu ettiğimiz golleri bulduk. Bu galibiyeti taraftarlarımıza ve camiamıza armağan ediyoruz” dedi.

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