Karacabey Belediyespor Voleybol 2. Lig’e hazırlanıyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () – Erkekler Voleybol 2.Ligi’nde mücadele edecek olan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı sezon hazırlıklarına başladı.

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı’nın antrenmanını izlemek için salona giden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyesporantrenörleri Serkan Sezer ve Mustafa Cengiz’den bilgi aldı.

Geçen sene iyi bir sezon geçirerek 2. Lig’e yükseldiklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “7 Ekim’de müsabakalarımız başlayacak. Geçen yıl gösterdiğimiz başarı sonucu bu sene 2. Lig’de mücadele edeceğiz. Güzel ve iyi bir ekip oluşturduk. Birlik ve beraberlik içerisinde Karacabeyli hemşerilerimize keyifli müsabakalar izlettirmeyi düşünüyoruz. Müsabakalarda takımımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Karacabey Belediyesporantrenörü Serkan Sezer ise, “ Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Ali Özkan’a teşekkür ediyorum. Herkese iyi maçlar izlettirmeyi umuyoruz. Tüm Karacabey’i maçlarımızı izlemeye davet ediyoruz” dedi.

Kendi tesislerinde başladığı antrenmanlarda voleybolcuların oldukça istekli oldukları görüldü.

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