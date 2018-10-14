Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () – TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kendi sahasında Halide Edip Adıvarspor’u2-1 yenen Karacabey Belediyespor’da yüzler gülüyor.

Halide Edip Adıvarspor maçını değerlendiren Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, ”Kendi sahamızda galip geldiğiniz için çok mutluyuz. Turgutlu deplasmanından aldığımız galibiyetinin değerli olabilmesi için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. İlk yarı çok pas hatası yaptık. Çok top kaybettik. Rakibin savunmasının çok ağır olduğunu bilmemize rağmen savunmanın arkasına iyi toplar atamadık. Kanatları da yeteri kadar kullanamadık. İkinci yarıda yandan gelen bir topla oluşan karambolde topu uzaklaştıramayarak golü yedik. Golü yedikten sonra riskli oyun oynamaya başladık. Buna göre değişiklikler yaptık. İleri uca Ercan ve Mustafa’yı dahil ettik. İki tane duran toptan golü bulduk. Pes etmeden oyun oynadık. Sahadan galip ayrıldığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti camiamıza ve taraftarımıza armağan ediyorum” dedi.

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