Karacabey Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz servis

KARACABEY Belediyesi, gençlerin ulaşım sorununa el atarak, her gün Bursa’ya servis kaldırıyor. Bu servislerle 60 öğrenci, sabah erken saatlerde Karacabey Belediyesi’nin önünden servislere biniyor ve Bursa’ya gidiyor. Gün boyu eğitim gören öğrenciler aynı şekilde akşam da servislerle Karacabey’e dönüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, öğrencilere ellerinden gelen her türlü desteği sağladıklarına dikkat çekti. Özkan, “Eğitimi daima çok özel bir yerde tutuyoruz. Geleceğimizin daha aydınlık olması için çalışan öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bütçemizin önemli bir bölümünü eğitime ayırıyoruz. Gençlerimiz adına projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Belediyenin sağladığı servis imkanından yaklaşık 60 öğrencinin yararlandığını belirten Başkan Özkan, “Öğrencilerimiz her sabah belediyemizin önünden bindikleri servislerimiz aracılığı ile Bursa’da okuluna gidiyor ve yine aynı şekilde servislerle ücretsiz olarak Karacabey’e geri geliyor. Bu uygulamamız ile gençlerimize bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedik. Eğitim alanındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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