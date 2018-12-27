Karacabey Belediyesi'nde toplu nikah

BURSA’da, Karacabey Belediyesi 5 çift için toplu nikah töreni düzenledi. Çiftlerin nikahlarını Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan kıydı.Karacabey Belediyesinin gerçekleştirdiği toplu nikah töreniyle 5 çift dünya evine girdi. Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen nikah töreninde çiftlerden bir ömür birlikte olma sözünü Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan aldı. Törene, Karacabey İlçe Müftü Vekili Vaiz Fatih Göl, AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve çiftlerin aileleri katıldı. Törende evlilik cüzdanlarını yeni evlenen çiftlere takdim eden Başkan Özkan, 5 çiftin tüm nikah masraflarının belediye tarafından karşılandığını ifade ederek çiftlere mutluluklar diledi. Tören, çiftler için hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından hediyelerin verilmesi ve yapılan davullu zurnalı eğlence ile sona erdi.

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