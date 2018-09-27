Karacabey Belediye Başkanı'ndan balıkçıları sevindiren belge

KARACABEY Belediyesi ile Çanakkale Liman Başkanlığı'nın iş birliği ile Uluabat Gölü'nde ticari ve hobi amaçlı balıkçılık yapan kayık ve tekne sahiplerine yönelik açılan kursa katılan 330 kursiyere 'Gemi Sevk ve İdare Belgesi' verildi.Çanakkale Liman Başkanlığı'nda 4-5 günlük bir eğitimin ardından yine Çanakkale'de yapılan ve ardından Gemi Sevk ve İdare Belgesi'nin verildiği sınav, Karacabey Belediyesi'nin bölge halkına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği girişim sonucunda ilçede gerçekleştirildi. Çevre ilçelerden gelenlerin de katılımıyla toplam 330 kişinin almaya hak kazandığı belgeler, düzenlenen törenle Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından kursiyerlere takdim edildi.Törende, Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin ile Eskikaraağaç ve Gölyazı'da ikamet eden balıkçılar da yer aldı. Burada bir açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, balıkçıların sorunları ile yakından ilgilendiklerini söyledi. Balıkçıların idare belgelerini almaları gerektiğini belirten Özkan, "Öncesinde balıkçılarımız başka yere giderek sınava giriyorlardı. Girişimlerimiz sonucunda Liman Başkanlığı ile iş birliği yaptık ve belgeleri Karacabey'de vermeye başladık. Böylece hem hobi hem de ticari amaçla balıkçılıkla uğraşanların, Çanakkale'ye gidip bu belgeyi almalarına gerek kalmadı" dedi.Bu çalışmadan 330 balıkçının faydalandığını ifade eden Özkan, bu sayede sadece Karacabey'den değil komşu şehirlerden de Uluabat Gölü ve çevresindeki sularda balıkçılık yapanların belgeyi almalarını sağladıklarını kaydetti. Özkan, bu konuda özverili çalışmalarından dolayı Zabıta Müdürlüğü'nü de tebrik ederek, yeni belgelerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.Törende konuşan Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin de "Talebimizi dinleyerek bizlerin bu belgeyi almasını daha pratik hale getiren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belgelerimiz tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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