Karacabey Adnan Menderes Parkı’nda sona gelindi

BURSA’nın Karacabey ilçesinde, Adnan Menderes Parkı’ndaki peyzaj ve yenileme çalışmalarında sona gelindiği belirtildi. Yenilenen parktaki çalışmaları yerinde kontrol eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeyi çevresel görünüm anlamında modernleştirme çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçedeki sosyal hayata canlılık kazandıracak projelere imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Özkan, “Bu kapsamda 100 yıllık geçmişe sahip olan Gençlik Parkı’nın adı Adnan Menderes Parkı olarak değiştirildi. Bu parkta, küçükten büyüğüne kadar her yaştan ilçe halkının birçok anısı var. Parkımızdaki hummalı çalışmalarda artık sona gelindi. Yenileme çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacak ve parkımız yeni yüzü ile halkımızın hizmetine sunulacak” dedi.

Özkan, parkın Bandırma asfaltından görünen yamaç tarafında gerçekleştirilecek rekreasyon ve görsel çalışmalarının oldukça güzel olduğuna dikkat çekerek, bu kısmın da büyük beğeni toplayacağını kaydetti.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER

Vatandaşların her mahalleye park oluşturma çalışmasından oldukça memnun kaldığının altını çizen Başkan Özkan, ilçenin her yerinde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük ivme kazandırdıklarının altını çizdi.

Özkan, Karacabey’in el değmemiş güzelliklerini gün yüzüne çıkarma çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek, “Yaptığımız işlemler sonucunda ilçemizde sosyal olarak büyük bir canlanma yaşandı. Vatandaşlarımız da bu durumdan oldukça memnun. Güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz ve bu bizi sevindiriyor. Bu tür çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” diye konuştu.