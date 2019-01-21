Karaburun'da renkli festival

İZMİR'in Karaburun ilçesinde yetişen, görüntüsü kadar kokusu ile de dikkat çeken nergis çiçeğinin büyüsü, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcının ilçeye akın etmesini sağladı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen Nergis Festivali'ne, 15 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi. Yoğun katılımdan dolayı, araçlar yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi'nin Yarımada'nın başlıca ürünleri arasında yer alan nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği Karaburun Nergis Festivali, bir kez daha renkli görüntülere sahne oldu. Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi kapsamında, bölge ekonomisinin güçlenmesi ve nergis çiçeğinin tanıtılması için düzenlenen festival, Türkiye'nin dört bir yanından 15 binin üzerinde konuğa ev sahipliği yaptı. Festivalde üreticiler tarafından açılan birbirinden güzel nergis stantları ziyaretçilerin beğenisini toplarken, bölge halkının satışa sunduğu yerel ürünler de büyük ilgi çekti. Festival kapsamında 'En Güzel Nergis Bahçesi' yarışması da düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Ritim Topluluğu, Pop Orkestrası ve Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Gösterisi ise festival için Karaburun'a gelenlere keyifli bir gün yaşattı.

'İLÇEYE GİREMEYENLER OLDU'

Araçları ile Karaburun'a gelen vatandaşlar, yoğun katılımdan dolayı ilçeye giremedi. Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, hem ilçenin ekonomisi açısından hem de nergisin tanıtımının sağlanması adına güzel bir festival olduğunu belirtti. Nergis Festivali'ne katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından 15 binin üzerinde katılımcının Karaburun'a geldiğini belirten Çakır, "Çok güzel bir festival oldu. 2.5 kilometre araç kuyruğu oluştu. İlginin yoğunluğundan dolayı, araçlar ilçe merkezine kadar gelemedi" dedi. Amaçlarının nergisi tanıtmak olduğunu ve bunu da başardıklarını söyleyen Ahmet Çakır, "Böylece hem esnafımız kazandı hem de nergis tanıtımı yapıldı. Evde üretilen salça, tarhanaya kadar birçok şey burada tanıtıldı ve satıldı. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu da bizi mutlu etti" diye konuştu.

BİR GÜNLÜK FESTİVAL YETMEDİ

Festivalin bir gün olduğunu ve bu bir günün yetmediğini vurgulayan Çakır, "Sadece bir günlük festival yetmedi. Buraya gelen insaların, yazın da Karaburun'a geleceklerine inanıyorum. Bunun da ilçeye ekonomik girdi sağlayacağını düşünüyorum. Biz festivali geliştirmek istiyoruz. Belki gelecek yıllar, festivali iki güne de çıkarabiliriz" dedi.

Nergis dikim alanlarını genişletmek için üreticilere soğan dağıtılacağını kaydeden Başkan Çakır, böylece gelecek yıl üretim alanlarının artabileceğine değindi. Festival kapsamında düzenlenen, 'En Güzel Nergis Bahçesi' yarışmasında Karaburunlu üreticilerden Halil Zeybek birinci, Önder Öğüt ikinci ve Ahmet Turamanlı da üçüncü oldu. Festival, ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI