Karabük’te ‘Tırnakçılık yöntemiyle’ hırsızlık girişimi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK’te, müşteri gibi girilen 2 ayrı iş yerinde 'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmak isteyen 3’ü çocuk 4 kişi, çalışan ve dükkan sahibi tarafından fark edildi.

Olay, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki elektronik dükkanı ile tekel büfesinde meydana geldi. Genç bir kız yanında küçük bir kız çocuğuyla birlikte elektronik dükkanına girdi. Genç kız aldığı kulaklığın ücreti olarak kasadaki görevliye 200 TL verirken para üstü olarak aldığı 185 TL’den 100 TL’nin eskimiş olduğunu öne sürüp yenisiyle değiştirilmesini istedi. Görevlinin 100 TL verdiği genç kız, 'tırnakçılık' yöntemiyle 100 TL’yi elindeki cüzdana saklayarak, 100 TL’nin verilmediğini ileri sürüp 100 TL daha istedi. Dolandırılmak istendiğinin farkına varan görevli genç kızın cüzdana sakladığı 100 TL’yi ve 85 TL’yi aldıktan sonra 200’TL’sini geri verip dükkanından gitmesini istedi. Genç kız arkasına bakmadan kapıdan çıkıp gitti.

Tekel büfesi çalışanı, yaşı küçük erkek çocuğun 3 çikolata alıp kendisine verdiği 200 TL’nin sahte olup olmadığını inceledikten sonra para üstü verir. Çocuk, tanesi 1,5 TL olan çikolataların pahalı olduğunu öne sürerken beraber geldiği 2 kız çocuğunda devamlı bir şeyler alıp fiyatlarını sorarak görevlinin kafasını karıştırmaya çalıştı. Çocuk çikolataları verip parasını geri ister. Aldığı para üstünü vermek istediği sırada ise dükkan sahibi gelerek olası ‘tırnakçılık’ yönteminin önüne geçti ve çocukların dükkandan çıkmasını istedi. Yaşı küçük biri erkek 3 çocuk ve genç kız, kendilerine dükkanlara girmelerini işaret eden 3 kadınla birlikte gözlerden kayboldu. Olay, polise haber verilirken şüpheliler hakkında şikayetçi olunmadı.